Balıkesir OSB'de gümrük sevinci

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi 2020 yılı son Müteşebbis Heyet Toplantısı Sanayi Odası Rona Yırcalı Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda ayrıca günlük 10 bin metreküp kapasitesi bulunan Atıksu Arıtma Tesisi ile Gümrük Müdürlüğü'nün kurulmasıyla ilgili protokol imza töreni gerçekleştirildi.

2020 yılı BALOSB'nin faaliyetlerinin ele alındığı toplantıda Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın katılımı ile Gümrük Müdürlüğü protokolü imzalanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hakan Büyükdede'nin video konferans yöntemiyle katılımıyla da Atıksu Arıtma Tesisi'nin sözleşmesi imza altına alındı.

BALOSB tarafından düzenlenen programa Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, EK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Nazmi Yarış katıldı.

Programın açılışında BALOSB Bölge Müdürü Mesut Eray OSB hakkında sunum yaptı. Eray yaptığı sunumda BALOSB'nin büyümesinde emeği geçenlere teşekkür ederek 2021 yılında da yeni arazi ve yeni yatırımcılarla ilgili yapılacak çalışmalara değindi. Mesut Eray'ın sunumunun ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın katılımıyla Gümrük Müdürlüğü kurulması için protokol imza töreni yapıldı. Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hakan Büyükdede'nin katılımıyla da Atıksu Arıtma Tesisinin sözleşmesi imzalandı. Tören katılımcıların yaptığı konuşmalarla sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "2023'e geldiğinde OSB'deki çalışan sayısı 40 bini zorlayacak"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz törende yaptığı konuşmada OSB'nin giderek büyüdüğüne dikkat çekerek, "2023 yılına geldiğimizde göreceksiniz istihdam sayıları 40 binleri zorluyor olacak. Bizde yerel yöneticiler olarak proaktif olma gayreti içindeyiz. Çevre ve Şehircilik bakanımızla konuştuk. Şuanda Gazi Osman Paşa bölgesinde TOKİ yaparak burada çalışan vatandaşların hızlı ulaşımı sağlamak beyaz yakalı vatandaşlarımızın da yakın bölgelerde tercih edebilecekleri bölgelerde konut yapmakla ilgili imar çalışmalarımızı 18. bölge çalışmalarımızı hızla tamamlıyoruz. 2021 yılı içinde askı süreçleri bitmiş, insanların gönüllerine göre konut ihtiyacını karşılayacak belediye olarak üstümüze düşeni yapmış olacağız" diye konuştu.

Vali Hasan Şıldak: "77'lerde başlayan serüven bir maratona dönüştü"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak törenin sonunda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün iki imza attık, ikisi de çok önemliydi. Ama bunun ötesinde anlam taşıyan bazı gelişmeleri de Organize Sanayi Bölgemiz özelinde yaşadık. Ben de bu gelişmelerden heyecan duyuyorum. Organize Sanayi Bölgesi çok önemli. Balıkesir tarım, kültür, turizm, eğitimi şehri diyoruz. Ama aynı zamanda bir sanayi şehridir. Buna şahitlik etmek isteyenlerin görmesi gereken bir yer. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi diğer organize sanayi bölgelerimizle birlikte ilimizde kurulmuş, faal olan ve faaliyete geçmeye hazırlananlarla birlikte yoluna en güçlü şekilde yürüyor. Bugün atılan bu iki adım bizi bu manada daha da güçlendirecek. Bunlardan bir tanesi gümrüğün buraya gelmesidir. Gümrük, Lojistik Köy ile birlikte çok anlamlı bir yatırım oldu. Yine Atıksu arıtma tesisinin hayata geçecek olması, ikinci OSB ile birleşmemiz çok anlamlı bir süreç. Bu manada burada gerçekleştirilen Güneş Enerji Sisteminin yapılanması bütün bunlar düşünüldüğünde Balıkesir Organize Sanayinin mevcut alanının ötesine geçip üç etaplı genişleme hamlesinin de sonuçlanmasıyla birlikte inşallah burası ülke düzeyinde parmakla gösterilebilecek OSB alanına kavuşmuş olacak. Yönetimimizle, güçlü kadromuzla ve buraya yeniden adım atacak sanayicilerimizle ülkemizin gururu olacak bir tabloyla karşılaşacağız diye düşünüyorum. 1977'lerde başlayan serüven son yıllarda hızlanarak koşar adım bir maratona dönüşmüş. Bu süreçte görev alan, sorumluluk üstlenen gerek son dönemde yönetimimizde bulunan Sanayi Odası Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli sanayicilerimiz, bütün müteşebbis heyetimiz ve şimdiye kadar bu alımların güçlenmesinde katkı sağlayan bütün yöneticilerimiz, sanayicilerimizi şükranla anıyoruz, teşekkür ediyoruz.

"Ülke olarak pandemiyle uğraşırken yatırımlara ara vermedik"

Ülkemiz hakikatten güçleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde örnek bir pandemi yönetimi sergiliyor. Ülkelerin; yakın coğrafyamızda ve dünyanın dört bir yanında sıkıntılar yaşadığı, krizlere sürüklendiği bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti hem bu süreci yönetti hem de yatırımlarına da hiç ara vermedi. Her gün, her hafta bir yerde önemli bir mega projenin ya açılışı yapılıyor ülkemizde ya da temeli atılıyor. Bugün burada da yapılacak olan girişimler ve önümüzdeki süreçte OSB olarak gerçekleştireceğimiz faaliyetler bunun bir başka göstergesidir. Ülkemiz aynı zamanda bunları yaparken bir taraftan da içeriden ve dışarıdan yapılan bütün yıpratama hamlelerine göğüs geriyor, terörle mücadele ediyor. Büyük devlet olmanın başka izahı yoktur. Büyük devlet, dünya devleti olmak işte böyle bir şeydir. Emeği geçen, üretime, istihdama yansıyacak olan hamlelere destek veren başta milletvekillerimize herkese teşekkürlerimi sunuyor, yeni yılın pandemiden uzak sağlık ve mutluluk getirmesini, hepimize bereket, bolluk, ilimize, ülkemize barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı