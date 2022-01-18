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Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü değerlendirme toplantısı yapıldı

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü değerlendirme toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Şeflerinin 2021 Yılı faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla Edremit'te toplantı yapıldı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Şeflerinin 2021 Yılı faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla Edremit'te toplantı yapıldı.

Toplantı Bölge Müdürü Kemal Kayıran başkanlığında bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri, işletme müdürleri ile işletme şeflerinin katılımıyla gerçekleşti.

Bölge Müdürü Kemal Kayıran açılış konuşmasında "Ev sahipliğinden dolayı Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Programlar olsun gerçekleşmeler olsun geçtiğimiz 2021 yılı üst seviyedeydik. Yürekten inanıyorum ki azimli çalışmalarınız bu yılda aynı tempoyla aynı konsantrasyon ile devam edecek. Hepinize çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. Konuşmaların ardından başarılı işletme yetkililerine plaketleri takdim edildi. - BALIKESİR

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü değerlendirme toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Edremit, Yerel, Haber

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