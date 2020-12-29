Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi yıl sonu faaliyet toplantısı ve imza töreni yapıldı

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) yıl sonu faaliyet toplantısı Balıkesir Sanayi Odası Rona Yırcalı Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantı, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Mesut Eray'ın, bölgede devam eden yatırımlar ve OSB'nin hedefleri hakkında sunum yapmasıyla başladı.

Daha sonra Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turaga'??????ın telekonferans sistemiyle katıldığı törende, Balıkesir Lojistik Köy'e kurulacak Gümrük Müdürlüğü için sözleşme imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyüykdede'nin de telekonferans sistemiyle katıldığı ikinci törende ise 10 bin metreküp gün kapasiteli BALOSB Atıksu Arıtma Tesisi Yapım Sözleşmesi imzalandı.

Programda bir konuşma yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, organize sanayi bölgelerin şehirler için önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Şıldak, Balıkesir'in tarım ve turizm şehrinin yanı sıra sanayi şehri de olduğunu belirterek, "Bugün iki imza attık, ikisi de çok önemliydi. Ama bunun ötesinde anlam taşıyan bazı gelişmeleri de organize sanayi bölgemiz özelinde yaşadık. Ben de bu gelişmelerden heyecan duyuyorum." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da 2023 yılında Balıkesir'de istihdam sayısının 40 bin kişiye ulaşacağını dile getirdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ise Balıkesir'in milletvekilleri olarak kentin geleceğine katkı sunacak her türlü projeye destek vereceklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak