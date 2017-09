Balıkesir Nar Kadın Kooperatifi'nden 'Gurme Evi'

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kadının güçlenmesi, dayanışması ve özgürlüğünü arttırabilmek amacıyla 7 kadının bir araya gelerek kurduğu, 16 ortaklı Nar Kadın Kooperatifi, 'Gurme Evi' projesine imza attı.Edremit'te 2010 yılında 7 kadının bir araya gelmesiyle kurulan S.S. Nar Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, 'Gurme Evi' projesine başladı. Özel gün, toplantı ve şirket yemeklerine ev sahipliği yapacak 'Gurme Evi'nde yöresel yemekler sunulacak. Kadın dayanışması ve kadın özgürlüğünün artmasını hedefleyen kooperatifin Başkanı Nedret Gürdal, ekonomik yönden güçlü olmayan kadını üretime katmak ve aynı zamanda kendisine sosyal çevrede bir yer edindirmek amacında olduklarını söyledi. Gürdal, Ortağımız olmayan kadınlara da girişimcilik eğitimi verip onların ürettiği ürünlerin pazar paylarını arttırıyoruz. Ortaklarımız kendilerine ve çocuklarına katkı sağlıyorlar. Bu bir yerde kadının güçlenmesi, dayanışması ve özgürlüğünün daha fazla artması demektir dedi.



KADINLARA İSTİHDAM SAĞLANACAK



Edremit'teki kadınların 'Gurme Evi'nde bilinen ev yemeklerini yaparak satışını gerçekleştireceğini belirten CHP'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, paket halinde satışın haricinde, servis olanağının sağlanmasıyla 5- 6 kadına daha iş olanağı sağlanacağını belirtti. Saka, İlçemize gelen misafirlerimize eski Edremit yemeklerini, lezzetlerini güvenle tattırabileceğimiz bir ortam oluştu. Aynı zamanda da burası eski Edremit evlerine örnek bir ev. Burada eski Edremit yemeklerini yemek çok daha iyi olacak. Hayırlı olsun diye konuştu.



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ise ilçede her geçen gün yeni işletmeler açıldığını söyleyerek, Bu işletmeler arasında kadınlarımızı görmek beni çok mutlu ediyor. Kadınlarımızın üretime katılması son derece önemli. Kadının elinin değdiği her şey çok güzeldir. Bu işletmemizin bir diğer önemli yanı ise Edremit'in kültürünün en önemli parçalarından biri olan zeytin ve zeytinyağlı yemeklerin geleneksel tadında burada sunulacak olmasıdır. Bizler inşallah destek olacağız ve misafirlerimizi burada ağırlayacağız diye konuştu.



Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon da, kooperatife bu proje için destek olduklarını söyledi.



Edremit'te kurulan atölyede üretilen gıda maddelerini paket olarak satan S.S. Nar Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, 2013 yılında Avustralya Çanakkale Konsolosluğu'ndan doğrudan destek projesi kapsamında profesyonel fırın, elektrikli hamur açma makinesi desteği aldı. Kooperatif ayrıca Milano EXPO 2015 sürdürülebilir gıda güvenirliği yarışmasında kendi kategorisinde 160 başvuru arasında 26'ncı sırada yer aldı.