Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç, Manyas'ta din görevlileriyle tanışma toplantısı yaptı

Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç, Manyas'taki din görevlileriyle olağan aylık toplantıda bir araya geldi.

Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç, Manyas'taki din görevlileriyle olağan aylık toplantıda bir araya geldi.

Her ay rutin olarak yapılan din görevlileri toplantısına katılan Sürgeç, ilçedeki din görevlileriyle tanıştı.

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız da toplantıya katılarak Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan din görevlilerine başarı belgelerini verdi.

Toplantı sonrasında Yıldız, Sürgeç ile İl Müftü Yardımcılığına atanan Manyas Müftüsü Ahmet Altacı'ya anı plaketi takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın