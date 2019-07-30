"Balıkesir Motosiklet Festivali" 1 Ağustos'ta başlayacak

10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübünce bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan "Balıkesir Motosiklet Festivali", Ayvalık ilçesinde 1 Ağustos'ta başlayacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cunda Adası'nda yapılacak festivale, Türkiye'nin her yerinden motosiklet tutkunlarının gelmesi bekleniyor.

Festivalde, çadır kamplar yapılarak ödüllü yarışmalar düzenlenecek, çevre gezileriyle Balıkesir'in tarihi ve turistik yerleri ziyaret edilecek.

Festival kapsamında, Fatma Turgut, Doğukan Manço, Gülçin Ergül, Otuzbeşlik Rocks, Kasamam, Şahıs, Afinar, Dj. Açelya, Dj. Cengiz Cebeci konser verecek. Ayrıca, Türkiye'nin ilk motosiklet filmi olan "Şeytan İcadı"nın çekimleri de yapılacak.

Kulüp Başkanı Özgür Candar, yazılı açıklamasında, etkinliğe gelen tüm misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirtti.

Candar, festivale çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Tamamı üyelerimizin gönüllü çalışmalarıyla gerçekleşen ve Balıkesir'in doğal, kültürel güzelliklerinin tanıtımı, bölge esnafımıza ve şehrimizin sosyal yaşamına katkı için çıktığımız bu yolda, 9 yılda büyük aşama kaydettik. Sadece Balıkesir'in değil artık ülkemizin de tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Festival, 4 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA