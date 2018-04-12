Balıkesir - Motosiklet Denemesi 2 Gencin Ölümü ile Sonuçlandı

Motosiklet denemesi 2 gencin ölümü ile sonuçlandı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde 32 yaşındaki Görkem Önen, motosiklet denemesi yaparken nalbur malozemesi getiren kamyona arkadan çarptı. Kaza şiddetiyle Önen ve arkasında oturan motorun sahibi 28 yaşındaki Umut Özcanbay hayatını kaybetti.

Kaza saat 04.30 sıralarında Bandırma ilçesi İnönü caddesi ile Atatürk Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Umut Özcanbay(28) yaklaşık 3 ay önce aldığı 03 YB 818 plakalı yarış motorunu denemesi için Görkem Önen(32)?e verdi ve kendisi de arkasına bindi. Şehir merkezinde çorbacından çıkarak İnönü Caddesi üzerinde deneme sürüşü yapan gençler, iddialara göre yolunda boş olmasından faydalanarak sürat yaptı. Görkem Önen'in kullandığı motosiklet, mal getirmek üzere Atatürk Caddesi ile İnönü Caddesi'nin kesiştiği kavşaktan geçmekte olan Hakkı Aslan yönetimindeki 16 DE 540 plakalı kamyona yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan 2 genç olay yerinde yaşamlarını kaybetti. Kısa bir süre önce eşinden ayrılan Önen'in motosikletini eşine verdiği, kendisinin de Umut Özcanbay'da bulunan motosiklet modelinden almak istediği ve bu nedenle Umut Özcanbay'ın aracı ile deneme sürüşüne çıktıkları öğrenildi.

Görkem Önen ve Umut Öczanbay'ın cesetleri olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Kamyon sürücüsü Hakkı Aslan gözaltına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.