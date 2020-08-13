Balıkesir minik kardeşlere ağladı Çorum'un Bayat ilçesinde meydana gelen yangında hayatlarını kaybeden Elif Meryem (4) ve Yusuf İçuz (8) kardeşler Balıkesir'de gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Çorum'un Bayat ilçesinde meydana gelen yangında hayatlarını kaybeden Elif Meryem (4) ve Yusuf İçuz (8) kardeşler Balıkesir'de gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Çorum'un Bayat ilçesinde görev yapan Balıkesirli Gürkan ve Fatma İçuz çiftinin çocukları Elif Meryem (4) ve Yusuf İçuz (8) kardeşler bakıcılarının evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. İçuz kardeşler Ankara'da yapılan otopsinin ardından baba ocakları Balıkesir'in Ayşebacı Kırsal Mahallesine getirildi. Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Elif Meryem ve Yusuf İçuz kardeşler gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hayatını kaybeden çocukların dedesi Ayhan İçuz Çorum'un Bayat ilçesinde yaşanan üzücü olayı anlatarak, "Biz duyduğumuzu söylüyoruz, bizden gören yok. Bakıcımızın evinde, onların torunlarıyla birlikte bizim çocuklar da rahmetli oluyor. Bizim bakıcının eşi, iki torunu ve bizim iki evladımız. Bugün cenazelerini defnedeceğiz. Allah cümlemize sabırlar versin. Anne ve babaya sabırlar versin. Söylenecek söz yok. Lafın bittiği yer kelimelerin düğümlendiği yer. Elimizden gelen bir şey yok. Son görevimizi yapacağız kısmet olursa" dedi.

Ayşebacı mahallesinde düzenlenen cenaze namazına katılan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'da müessif olaydan dolayı duyguduğu acının tarif edilemez olduğunu ifade ederek, "Gerçekten yüreğimiz yanıyor. Ayşebacı mahallemizde 2 tane evladımızı toprağa defnediyoruz. Tabi bizi en azından rahatlatan, bizi en azından huzurlu kılan mevzu çocuklarımız küçük çocuklar. Biz inanıyorum ki mevlam onları şehadet mertebesine erdirmiştir. Ailesine ve Ayşebacı halkına Allah çok büyük sabırlar versin. Mevlam inşallah acılarını hafifletsin diyorum" şeklinde ifade etti.

Yangında hayatını kaybeden Elif Meryem ve Yusuf İçuz kardeşler evlerinin önünde helallik alınmasının ardından köy meydanında cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, kardeşlerin anne ve babası ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA