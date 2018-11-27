Balıkesir Minibüse Bağlanıp Çekilen At Şaşırttı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde boynundaki iple minibüsün arkasına bağlanarak çekilen atın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde boynundaki iple minibüsün arkasına bağlanarak çekilen atın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Bandırma- Bursa karayolunun 600 Evler Mahallesi mevkiinde 10 V 4758 plakalı minibüsün arkasına bağlanarak yol boyunca çekilen at, sürücülerin dikkatini çekti. Sürücülerden bazıları iple boynundan minibüse bağlanarak çekilen atı cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Atı çeken minibüs ilk kavşaktan dönerek gözden kayboldu. Olay tepki çekerken, polis plakası belirlenen aracın sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.