Balıkesir MHP İl yönetimi Genel Merkez'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir MHP İl yönetimi Genel Merkez'de

Balıkesir MHP İl yönetimi Genel Merkez'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir MHP İl Yönetiminden Başkan Ekrem Gökay Yüksel ve STK'lar sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Sakbaş istişare toplantılarına katılmak üzere MHP Genel Merkezine gitti.

Balıkesir MHP İl Yönetiminden Başkan Ekrem Gökay Yüksel ve STK'lar sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Sakbaş istişare toplantılarına katılmak üzere MHP Genel Merkezine gitti.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Sakbaş istişare toplantılarına katılmak için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezini ziyaret ettiler.

Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve STK'lar sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Sakbaş Genel Merkezde Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile görüşen heyet Balıkesir'de İl başkanlığınca yaptıkları çalışmalar hakkında hakkında bilgi verdi. - BALIKESİR

Balıkesir MHP İl yönetimi Genel Merkez'de
Balıkesir MHP İl yönetimi Genel Merkez'de
Balıkesir MHP İl yönetimi Genel Merkez'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Işın Karaca Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Mert Günok Fatih Terim Lionel Messi Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir MHP İl yönetimi Genel Merkez'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 11:05:02. #1.16#

title