Balıkesir MHP il kongresi 15 Kasım'da
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Balıkesir MHP il kongresi 15 Kasım'da

09.11.2020 16:20 | Son Güncelleme: 09.11.2020 16:25
Balıkesir MHP il kongresi 15 Kasım'da

Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl kongresi 15 Kasım tarihinde MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükatamın'ın katılımı ile gerçekleşecek.

Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl kongresi 15 Kasım tarihinde MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükatamın'ın katılımı ile gerçekleşecek.

Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi il kongresi 'İstiklal için birlik, İstikbal için dirlik' sloganı ile 15 Kasım Pazar günü Avlu Kongre Merkezinde MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili, İsmet Büyükataman'ın katılımlarıyla gerçekleşecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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