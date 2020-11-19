Balıkesir MHP'de yönetim mazbatasını aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balıkesir MHP'de yönetim mazbatasını aldı

19.11.2020 15:45 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:49
Balıkesir MHP'de yönetim mazbatasını aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) geçtiğimiz hafta sonu yapmış olduğu 13. Kongre ile ilçe ve il kongrelerini tamamladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) geçtiğimiz hafta sonu yapmış olduğu 13. Kongre ile ilçe ve il kongrelerini tamamladı. Yeni seçilen Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı yönetimi adliyeye giderek mazbatalarını aldılar.

Mazabataları aldıktan sonra açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, "İlçe ve il kongrelerimizi tamamladık. Bugün il yönetim kurulu üyelerimizle birlikte mazbatamızı aldık. Allah utandırmasın. Yeni yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'ni Balıkesir'de üst seviyelerine taşıyacağız. Hedeflediğimiz çizgide ilerlemeye devam edeceğiz. Partiye kazandırmış olduğumuz bina ile de hem Ankara'da hem de Balıkesir'de Milliyetçi Hareket Partili üyelerimizin takdirini kazandık" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı yönetiminde bulunan Küçük-San Başkanı Ahmet Sakbaş'ta, "Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş biri olarak kısacası yuvaya dönüş yaptık diyebilirim. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte güzel işlere imza atacağız" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi önceki dönem Altıeylül İlçe Başkanı olan ve yeni yönetimde yer alan İsmail Karaağaç, "Altıeylül ilçe başkanlığı döneminde güzel işlere imza attık. İnşallah yeni yönetimle de Balıkesir genelinde güzel işlere imza atarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni Balıkesir'de güzel yerlere taşıyıp hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı Basın Sözcüsü ve Başkan Yardımcısı Ali Özdemir ise "Kongrelerimizi tamamladık. Kazasız belasız güzel geçen kongrelerinin ardından Balıkesir'de güzel işlere imza atmak için çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz. İl Başkanımız Ekrem Gökay Yüksel'in de dediği gibi Parti içerisinde il genelinde koordineli bir şekilde çalışmalarımıza hız vereceğiz. Seçim varmış gibi çalışmalıyız" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Balıkesir MHP il kongresi 15 Kasım'da
Balıkesir MHP il kongresi 15 Kasım'da
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Balıkesir İl Kongresi'nde konuştu
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Balıkesir İl Kongresi'nde konuştu
MHP'de Aksu güven tazeledi
MHP'de Aksu güven tazeledi

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Teoman Berk Oktay Şafak Sezer
Spor Ozan Tufan Ozan Kabak Deniz Türüç Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Uefa Milli Macaristan Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir MHP'de yönetim mazbatasını aldı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 15:56:13. #1.15#
title