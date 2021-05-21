13 PKK/KCK şüphelisi adli kontrol şartı ile serbest kaldı
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13 PKK/KCK şüphelisi adli kontrol şartı ile serbest kaldı

13 PKK/KCK şüphelisi adli kontrol şartı ile serbest kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir merkezli 9 ilde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde cezaevi yapılanmaları ile irtibatlı oldukları, hükümlü ya da tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışı yasağı konularak adli kontrolle...

Balıkesir merkezli 9 ilde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde cezaevi yapılanmaları ile irtibatlı oldukları, hükümlü ya da tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışı yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Adana, İstanbul, Ağrı, Bilecik, Bitlis, Hakkari, Kars ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yakalanan 13 zanlının işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışı yasağı konularak adli kontrolle serbest kaldı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 gün önce terör örgütü PKK/KCK'nın sözde cezaevi yapılanmalarıyla irtibatı olan, hükümlü ve tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladığı tespit edilen 13 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılarak, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınmıştı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve silah ele geçirilmişti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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