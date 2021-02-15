Balıkesir merkezli 38 ildeki FETÖ operasyonunda 29 tutuklama

Balıkesir merkezli 38 ilde 8 Şubat'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 53 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Şubat'ta Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında rütbeli subayların da bulunduğu 36'sı muvazzaf, 18'i TSK ile ilişiği kesilmiş olan toplam 54 şüpheliden 53'ü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklanırken, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı