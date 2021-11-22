Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 23 gözaltı kararı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturmada 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Başsavcılık koordinesinde yürütülen çalışmalarda ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 11'i muvazzaf asker, 3'ü eski askeri öğrenci, 2'si avukat, 7'si kamu ve özel sektör çalışanı 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Balıkesir, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bayburt, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Şanlıurfa ve Yozgat ile KKTC'de belirlenen 30 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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