Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 11 zanlı yakalandı
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Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 11 zanlı yakalandı

Balıkesir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 11 zanlı yakalandı
19.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:02

Balıkesir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, daha önce Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezinde öğrencilere "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 3 öğretmen ve bir polisin de aralarında olduğu 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis okulundaki öğrencileri örgüte kazandırmak için çalışmalar yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Manisa, Uşak, Denizli, Sakarya, Batman ve Van'da başlatılan operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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