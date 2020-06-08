Balıkesir merkezli FETÖ soruşturması: 74 emniyetçi için yakalama kararı
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Balıkesir merkezli FETÖ soruşturması: 74 emniyetçi için yakalama kararı

BALIKESİR merkezli 13 ilde, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilmiş eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 74 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir merkezli FETÖ soruşturması: 74 emniyetçi için yakalama kararı
08.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:31

BALIKESİR merkezli 13 ilde, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilmiş eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 74 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yaklaşık 6 ay önce başlatılan 

soruşturma kapsamında terör örgütünün 'mahrem imamları' ile irtibatlı olan şüpheliler tespit edildi. Meslekten ihraç edilen 6 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 11 komiser yardımcısı, 4 baş polis ve 52 polis memuru hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin, örgüt sohbetlerine katıldıkları, himmet adı altında para verdikleri, örgütün üst yönetimi tarafından gizli kod sistemi ile kodlandıkları öğrenildi. 

Verilen yakalama kararları doğrultusunda Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, İstanbul, Manisa, Konya, Erzincan, Kayseri, Kütahya, Kahramanmaraş, Ankara, Kocaeli, Çanakkale, Samsun ve Bursa'da eş zamanlı operasyon başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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