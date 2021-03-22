Son dakika haberleri! 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyonda 17 tutuklama
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Son dakika haberleri! 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyonda 17 tutuklama

22.03.2021 21:23 | Son Güncelleme: 22.03.2021 22:52
Son dakika haberleri! 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyonda 17 tutuklama

Bir son dakika haberine göre Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanan 35 zanlıdan 17'si tutuklandı.

Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanan 35 zanlıdan 17'si tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 24'ü muvazzaf (2 yüzbaşı ve 22 astsubay), 3'ü emekli, 9'u meslekten ihraç edilen 36 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları belirlenmiş, polis ekipleri haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için 32 ilde eş zamanlı operasyon başlatmıştı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Balıkesir merkezli 32 ilde gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

(Taşkın Sarıca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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