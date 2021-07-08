Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda muvazzaf askerlerin de bulunduğu 23 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda muvazzaf askerlerin de bulunduğu 23 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda muvazzaf askerlerin de bulunduğu 23 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir merkezli 18 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir merkezli 18 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 9'u ise kapatılan askeri okul öğrencisi 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 13'ü adli kontrol kararıyla, 7'si ise ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 14'ü muvazzaf asker, 9'u ise kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 23 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Emniyet ekiplerince ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanların olduğu tespit edilen şüpheliler, 18 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda muvazzaf askerlerin de bulunduğu 23 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda muvazzaf askerlerin de bulunduğu 23 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler
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