Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler
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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Balıkesir, Diyarbakır ve Bursa'da tespit edilen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, mesleklerinden ihraç edilmiş 4. sınıf emniyet müdürü ve polis memurunun yanı sıra hemşire ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

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