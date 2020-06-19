Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Balıkesir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
19.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:56

Balıkesir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul, İzmir, Bursa, Kütahya, Antalya, Ağrı ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 25 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 21'i ise yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Üniversitesinde öğrenciyken FETÖ'nün yurtlarında kaldıkları ve örgütün yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 3'ü polis, 5'i öğretmen 25 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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