Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR merkezli 14 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 Kasım'da Balıkesir merkezli 14 il ve KKTC düzenlenen operasyonlarda 23 kişi, gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Balıkesir ve Afyonkarahisar'da yaşayan 11 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüpheli aranıyor. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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