Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 27 eski polis daha adliyeye sevk edildi - BALIKESİR
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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 27 eski polis daha adliyeye sevk edildi - BALIKESİR

Balıkesir merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 27'si adliyeye getirildi.

16.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:19

Balıkesir merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 27'si adliyeye getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Manisa, Konya, Erzincan, Kayseri, Kütahya, Kahramanmaraş, Ankara, Kocaeli, Çanakkale, Samsun ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 48 zanlıdan 27'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bu zanlılar, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Haklarında yakalama kararı verilen 26 şüpheliye yönelik operasyon devam ediliyor.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucu örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen ve daha önce meslekten el çektirilen 6 emniyet müdürü, bir emniyet amiri, 11 komiser yardımcısı, 4 başpolis ve 52 polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. 8 Haziran'da 13 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 48'i yakalanmıştı. Zanlıların, örgütün sohbetlerine katıldıkları ve "himmet" adı altında para verdiklerine dair beyanlar olduğu, FETÖ üst yönetimi tarafından gizli kod sistemiyle sınıflandırıldıkları bildirilmişti.

Dün adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 2'si tutuklanmış 19'u adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 27 eski polis daha adliyeye sevk edildi - BALIKESİR

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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