Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 23 şüpheliye gözaltı

Balıkesir merkezli 14 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 23 şüpheli hakkında gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem ve öğrenci yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen toplam 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik 22.11.2021 günü Balıkesir Merkezli 14 il ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetinde 30 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, operasyon neticesinde tüm şüpheliler yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3 ü tutuklanırken, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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