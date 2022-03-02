Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

AA, Miraç Kaya - Güncel
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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

Balıkesir merkezli 34 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 71 şüpheliden 17'si tutuklandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 34 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 71 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyet veya polis okulu mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar vasıtasıyla irtibat kurdukları ve mahrem imamlarla sohbetlere katıldıkları iddiasıyla yakalanan 71 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si emniyette ifadeleri alındıktan sonra salıverildi. Adliyeye sevk edilen 69 zanlıdan biri savcılık sorgusunun ardından, 51'i çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakimliğin tutuklama kararı verdiği 17 şüpheli ise cezaevine teslim edildi.

Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan firari zanlıyı yakalama çalışmasını sürdürüyor.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Polis ekipleri, 47'si görevden uzaklaştırılmış, 14'ü kamu görevinden ihraç edilmiş, 3'ü emekli polis memurunun yanı sıra 1 veri hazırlama memuru, 4 özel sektör çalışanı ile ByLock kullandıkları tespit edilen ve kamuda çalışan 1 hemşire, kamudan ihraç edilmiş 1 öğretmen, 1 özel sektör çalışanının yakalanması için 22 Şubat'ta operasyon başlatmıştı. 34 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 71 zanlı gözaltına alınmıştı.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, Güncel, Haberler

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