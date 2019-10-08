Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

08.10.2019 15:00
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütüne finans desteği sağladıkları ve örgütün esnaf yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen, aralarında sözde bölge öğrenci sorumlusunun da bulunduğu 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Bilecik ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin, esnaftan "himmet" adı altında para topladığı ve kod isim kullandığı da tespit edildi.

Kaynak: AA
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