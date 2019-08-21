Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu
Balıkesir merkezli olarak 11 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başlatıldı.
Balıkesir merkezli olarak 11 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başlatıldı. Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilmiş olanların da bulunduğu 11 askeri personelden 9'u yakalanırken firar eden 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.
Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 1'i ihraç, 4 hava astsubay, 1'i ihraç, 1'i açıkta 5 deniz astsubay ve 2 kara astsubay olmak üzere 11 kişinin yakalanması için Balıkesir, Uşak, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Konya, Eskişehir ve Malatya'da eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firar olan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR