Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
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Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Balıkesir merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Balıkesir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
22.06.2020 23:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:14

Balıkesir merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Samsun, Düzce, Adana, Ağrı, Bitlis, Ardahan ve Muş'ta yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 25 zanlı, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla bir şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5'i Balıkesir'de olmak üzere ülke genelinde 97 dolandırıcılık olayına karıştıkları öne sürülen 43 zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı. 3 ay süren teknik takip sonucu 19 Haziran'da 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, internette sahte ilanlar verip 103 kişiyi 500 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüphelilerden 24'ü gözaltına alınmıştı. Bunun ardından bir zanlı daha yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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