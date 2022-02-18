Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı - Haberler
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Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı

AA, İlkan Toprak - Güncel
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Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı

Balıkesir merkezli 8 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 8 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, Balıkesir, Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 11'i gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı

Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı

AA / İlkan Toprak - Güncel

Balıkesir, Finans, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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