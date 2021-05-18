Balıkesir merkezli 8 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı
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Balıkesir merkezli 8 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı

Balıkesir merkezli 8 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

BALIKESİR merkezli 8 ilde, cezaevlerindeki PKK/KCK terör örgütü üyelerine finans sağladıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 kişi gözaltına alındı.

BALIKESİR merkezli 8 ilde, cezaevlerindeki PKK/KCK terör örgütü üyelerine finans sağladıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütünün finans faaliyetleri ve cezaevi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hükümlü ve tutuklu örgüt üyelerine finans sağladıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli Adana, Ağrı, Bilecik, Bitlis, Hakkari, İstanbul ve Siirt illerinde bugün saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 13 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

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