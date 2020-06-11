Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
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Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Balıkesir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
11.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:38

Balıkesir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Üniversitesinde öğrenciyken FETÖ'nün yurtlarında kaldıkları ve örgütün yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 3'ü polis, 5'i öğretmen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul, İzmir, Bursa, Kütahya, Antalya, Ağrı ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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