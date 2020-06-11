Balıkesir merkezli 8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu Balıkesir'de FETÖ yurtlarında kaldıkları ve örgütün yapılanmasını oluşturdukları belirlenen 25 FETÖ şüphelisine 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Balıkesir'de FETÖ yurtlarında kaldıkları ve örgütün yapılanmasını oluşturdukları belirlenen 25 FETÖ şüphelisine 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Balıkesir Üniversitesinde öğrenim görmüş 25 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, üniversitede okudukları yıllarda örgütün yurtlarında kaldıkları ve örgütün yapılanmasını oluşturdukları belirlenen 3'ü polis 5'i öğretmen olmak üzere 25 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA