Balıkesir merkezli 8 ilde 13 şahsa PKK/KCK operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir merkezli 8 ilde 13 şahsa PKK/KCK operasyonu

Balıkesir merkezli 8 ilde 13 şahsa PKK/KCK operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekipleri Balıkesir merkezli 8 ilde PKK/KCK terör örgütüne finans sağlayan 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Balıkesir'de Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekipleri Balıkesir merkezli 8 ilde PKK/KCK terör örgütüne finans sağlayan 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ve terör örgütü ile irtibatı olduğu değerlendirilen şahısların finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan adli ve istihbari çalışmalar neticesinde terör örgütünün cezaevi yapılanmaları ile irtibatı olan ve hükümlü/tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları değerlendirilen 13 şüphelinin tespit edilmesi üzerine, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı kapsamında Balıkesir merkezli 8 ilde Adana 1, Ağrı 1, Balıkesir 5, Bilecik 1, Bitlis 1, Hakkari 1, İstanbul 2 ve Siirt ilinde 1 kişi olmak üzere 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapılarak tüm şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan yakalamalarda şüphelilerle birlikte silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir merkezli 8 ilde 13 şahsa PKK/KCK operasyonu
Balıkesir merkezli 8 ilde 13 şahsa PKK/KCK operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tunceli'de tutuklanan işkenceci şahıs ile ilgili kadının avukatı yaşananları anlattı
Tunceli'de tutuklanan işkenceci şahıs ile ilgili kadının avukatı yaşananları anlattı
Değeri tam 13 milyon dolar! Tarihi İncil'i jandarmaya satmaya çalışırken yakalandılar
Değeri tam 13 milyon dolar! Tarihi İncil'i jandarmaya satmaya çalışırken yakalandılar
Tarlasını sürmeye hazırlanan çiftçi, kafatası buldu
Tarlasını sürmeye hazırlanan çiftçi, kafatası buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Lale Karabıyık
Magazin Sibel Can Özcan Deniz Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir merkezli 8 ilde 13 şahsa PKK/KCK operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 14:22:30. #1.13#

title