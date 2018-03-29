Balıkesir Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir merkezli 5 ilde 63 adrese 600 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 39'u kadın, 71 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ'nün gizli mütevelli heyeti toplantısı yapacağı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 80 şüphelinin yakalanması için 600 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, aralarında 24 gaybubet (hücre evi), 14 öğrenci ve 5 güvenli evin de bulunduğu 63 adrese yapılan operasyonda 39'u kadın 71 şüpheli gözaltına alındı, 9 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Yakalanan şüphelilerden 21'inin FETÖ/PDY soruşturmalarında firari olduğu, 8'inin örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandığı, 16'sının ise güncel mütevelli heyeti oluşumu içinde yer aldığı belirtildi.