Balıkesir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 4 ilde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokaklarda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon başlattı.

Zanlıların Balıkesir, İstanbul, Bursa ve Muş'ta olduğunu tespit eden ekipler, bu şehirlerde belirlenen 12 adreste sabaha karşı arama yaptı.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde, 3 bin 405 uyuşturucu hap, 21 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 2 tabanca, 3 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 42 fişek ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 30 bin 800 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'sini gözaltına alan ekipler, diğer 3 kişiyi de yakalamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya