Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı
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Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı

21.12.2020 08:35 | Son Güncelleme: 21.12.2020 08:38
Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün kapatılan bazı banka, dernek, sendika ve okullarında kaydı bulunan 10 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıları yakalamak amacıyla Balıkesir, İzmir, Çorum ve Mardin'de operasyon başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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