Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 26 zanlı yakalandı - Haberler

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Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 26 zanlı yakalandı

AA, Miraç Kaya - Güncel
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Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 26 zanlı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Balıkesir merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir ve Kütahya'da gerçekleştirilen operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Balıkesir merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir ve Kütahya'da gerçekleştirilen operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt üyesi olduklarına dair haklarında ihbar ve deliller bulunan 26 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir merkezli 4 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan 26 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Güncel, Haberler

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