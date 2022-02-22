Balıkesir merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu: 45 gözaltı

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR merkezli 34 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan 72 şüpheliden 45'i gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen, FETÖ/PDY üyelerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada, 72 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 5'inin kamu, 5'inin özel sektör çalışanı olduğu, 62'sinin ise görevlerinden uzaklaştırılmış ve kamudan ihraç edilmiş memurlardan oluştuğu belirtildi. Balıkesir merkezli 34 ilde süren operasyonlarda 45 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.