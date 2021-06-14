Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı
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Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı

Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

BALIKESİR merkezli 32 ilde, 'Garson' kod adlı gizli tanıktan elde edilen bilgiler doğrultusunda, FETÖ/PDY'ye yönelik aktif görevdeki 60 polis ile kamudan istifa eden 1 öğretmene yönelik operasyon düzenlendi.

BALIKESİR merkezli 32 ilde, 'Garson' kod adlı gizli tanıktan elde edilen bilgiler doğrultusunda, FETÖ/PDY'ye yönelik aktif görevdeki 60 polis ile kamudan istifa eden 1 öğretmene yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 'Garson' kod adlı gizli tanıktan aldığı ifadeler doğrultusunda, FETÖ/PDY üyelerinin arasındaki şifreli konuşmalar çözüldü. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aktif görevdeki 60 polis ile kamuda görevliyken istifa eden öğretmenin Polis okulu mahrem imamları ile operasyonel hat üzerinden irtibatta olduğu, örgütün gizli evlerinde sohbetlere katılarak, himmet verdiği tespit edildi. 61 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ekipler, bugün saat 07.00 sıralarında Balıkesir merkezli Antalya, Aydın, Ardahan, Adana, Bursa, Trabzon, Tokat, Tunceli, Tekirdağ, Mardin, Malatya, İzmir, Iğdır, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Karabük, Mersin, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Van, Denizli, Erzurum, Erzincan, Hatay, Gaziantep, Ankara, Amasya, Gümüşhane ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden 47'si yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

'Garson' kod adlı gizli tanığın ifadesi doğrultusunda 27 Mayıs'ta düzenlenen ilk operasyonda 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

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