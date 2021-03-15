Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24'ü muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
15.03.2021 08:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 08:12
Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24'ü muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24'ü muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya