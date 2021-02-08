Balıkesir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Balıkesir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

08.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:02
Balıkesir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

Balıkesir merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 23'ü adliyeye getirildi.

Balıkesir merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 23'ü adliyeye getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan zanlılardan 23'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer 26 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca internet üzerinden farklı vaatlerle kandırdıkları kişileri para talep ederek dolandırdığı ileri sürülen zanlılara yönelik soruşturma başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 98 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 49 şüpheliyi Balıkesir, İstanbul ve Gaziantep'te gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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