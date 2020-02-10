Balıkesir merkezli 16 ilde, FETÖ'nün mahrem imamlarının ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat...
Balıkesir merkezli 16 ilde, FETÖ'nün mahrem imamlarının ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu belirlenen 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
10.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:14
Balıkesir merkezli 16 ilde, FETÖ'nün mahrem imamlarının ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu belirlenen 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: AA