Balıkesir merkezli 16 ilde, FETÖ'nün mahrem imamlarının ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat...
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Balıkesir merkezli 16 ilde, FETÖ'nün mahrem imamlarının ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat...

Balıkesir merkezli 16 ilde, FETÖ'nün mahrem imamlarının ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu belirlenen 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

10.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:14
Balıkesir merkezli 16 ilde, FETÖ'nün mahrem imamlarının ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat...

merkezli 16 ilde, FETÖ'nün mahrem imamlarının ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu belirlenen 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA
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