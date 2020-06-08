Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonunda 46 eski polis yakalandı
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Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonunda 46 eski polis yakalandı

Balıkesir merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen polislikten ihraç edilmiş 74 şüpheliden 46'sı yakalandı.

Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonunda 46 eski polis yakalandı
08.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:58

Balıkesir merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen polislikten ihraç edilmiş 74 şüpheliden 46'sı yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucu terör örgütünün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen ve daha önce meslekten el çektirilen 6 emniyet müdürü, bir emniyet amiri, 11 komiser yardımcısı, 4 başpolis ve 52 polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Zanlıların, sohbetlere katıldıkları ve himmet verdiklerine dair beyanlar olduğu, örgüt üst yönetimi tarafından gizli kod sistemiyle kodlandıkları bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Balıkesir, İstanbul, Manisa, Konya, Erzincan, Kayseri, Kütahya, Kahramanmaraş, Ankara, Kocaeli, Çanakkale, Samsun ve Bursa'da şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Zanlılardan 46'sını gözaltına alan ekipler, diğerlerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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