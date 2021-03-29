Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
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Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN - Haberler | Güncel
Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

BALIKESİR Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 15-16 Temmuz 2016'da 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Anayasa'yı ihlal' suçlarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

BALIKESİR Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 15-16 Temmuz 2016'da 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Anayasa'yı ihlal' suçlarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY tarafından Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 15-16 Temmuz 2016'daki darbe girişimi nedeniyle süren soruşturma kapsamında, 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ancak bir kişinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Anayasa'yı ihlal' suçlamaları iddiasıyla Balıkesir merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Balıkesir, Antalya, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Hatay, İzmir, Kars, Kütahya, Mersin ve Şanlıurfa'da 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 9 albaydan 2'sinin görevde olduğu, 1'inin ihraç edildiği, 6'sının ise emekli olduğu öğrenildi. Diğer şüpheliler arasında ise birisi ihraç 2 yüzbaşı, sözleşmesi feshedilmiş bir üsteğmen, bir emekli astsubay ve 9 uzman çavuşun bulunduğu bildirildi.


Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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