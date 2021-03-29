Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevde olan askerlerin de yer aldığı 21 şüpheli...
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevde olan askerlerin de yer aldığı 21 şüpheli gözaltına alındı.
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Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevde olan askerlerin de yer aldığı 21 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya