Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevde olan askerlerin de yer aldığı 21 şüpheli...
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Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevde olan askerlerin de yer aldığı 21 şüpheli...

Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevde olan askerlerin de yer aldığı 21 şüpheli...

Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevde olan askerlerin de yer aldığı 21 şüpheli gözaltına alındı.

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Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevde olan askerlerin de yer aldığı 21 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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