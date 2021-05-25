Balıkesir merkezli 11 ilde başlatılan DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Balıkesir merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca DEAŞ mensupları ve bu terör örgütüyle irtibatlı kişilere yönelik çalışmalarda tespit edilen 20 şüpheliye yönelik Balıkesir, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Şanlıurfa'da sabaha karşı eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına alan jandarma ekipleri, diğerlerini de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya