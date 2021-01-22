Balıkesir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı
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Balıkesir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı

22.01.2021 20:19 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:22
Balıkesir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, Hatay, İzmir, Bolu, Samsun, Denizli, Hakkari, Bitlis, Muğla ve Kars'ta yakalanan 19 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Ocak'ta örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün askeri yapılamasında yer aldığı öne sürülen şüphelilerin örgüt mensuplarınca ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarılmış, zanlılar 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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