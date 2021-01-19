Balıkesir merkezli 10 ilde PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı
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Balıkesir merkezli 10 ilde PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı

19.01.2021 20:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:45
Balıkesir merkezli 10 ilde PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı

BALIKESİR merkezli 10 ilde, cezaevlerindeki PKK/KCK terör örgütü üyelerine finans sağladıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 20 kişi gözaltına alındı.

BALIKESİR merkezli 10 ilde, cezaevlerindeki PKK/KCK terör örgütü üyelerine finans sağladıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 20 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün finans faaliyetleri ve cezaevi yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hükümlü ve tutuklu örgüt üyelerine finans sağladıkları tespit edilen 20 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli Adana, Aydın, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin illerinde bugün sabah saat 07.00'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda bir tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.Şüphelilerin Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.


Balıkesir merkezli 10 ilde PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı
Balıkesir merkezli 10 ilde PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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