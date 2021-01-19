Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ'ye finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 17 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 17'si yakalandı.
Balıkesir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 17'si yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün finans çalışmaları ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik, hükümlü ve tutuklu terör örgütü üyelerine finans sağladığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir, Adana, Aydın, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Mersin'de eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonlarda, şüphelilerden 17'si gözaltına alındı, 3'ünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Şüphelilerin adreslerinde, silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya