Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün adliye yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, sözde adliye mahrem imamları ile irtibatları olan, aralarında icra müdürü, yazı işleri müdürü, mübaşir ve infaz koruma memurlarının bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir, Diyarbakır, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Van, İstanbul, Ankara, Uşak ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA